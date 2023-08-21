В Госдуме предложили создать национальный VPN-сервис с господдержкой

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России нужен национальный VPN-сервис, который создадут с применением государственной поддержки, написал депутат Госдумы Антон Горелкин.



— Российская ИТ-компания решила создать VPN-сервис, но после продуктового исследования от этой идеи отказалась: экономически невыгодно. Национальный VPN-сервис нам нужен, но без его господдержки, судя по всему, не обойтись, — написал он в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что практика поддержки VPN применяется в других странах: например, в США правительство открыто финасирует компании, предоставляющие такие услуги.

Эксперт по информационной безопасности Лиги цифровой экономики Виталий Фомин рассказывал, как защитить свое устройство при использовании VPN. Не рекомендуется обрабатывать через VPN-сервисы конфиденциальную информацию: логины, пароли, данные банковских карт и т.д., сообщил эксперт. Важно ограничить собственный доступ к личной информации, независимо от того, платный он или нет, поскольку невозможно изобрести полностью защищенную систему.

По его словам, скорость VPN зависит от пропускной способности сервера и используемых протоколов, которые регулярно совершенствуются. При подключении к VPN не происходит повышения уровня конфиденциальности и анонимности. Данные передаются от обычного провайдера к владельцу VPN-сервера. Поэтому следует быть готовым к тому, что персональные данные могут быть получены третьими лицами.

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Маргарита Головатенко