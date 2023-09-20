В Казани ограничат движение по улицам 8 Марта и Аделя Кутуя

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Казани временно ограничат движение по двум улицам — Аделя Кутуя и 8 Марта. Об этом предупреждает Комитет внешнего благоустройства города.

Из-за замены тепловых сетей ограничение движения по проезжей части и местному проезду на ул. 8 Марта на участке от дома №8 до дома №9 введут в пятницу, 22 сентября, с 22.00. Оно будет действовать до 6.00 субботы, 23 сентября.

По ул. Аделя Кутуя проезжую часть вблизи здания №46 по ул.Даурской полностью закроют 28 сентября из-за строительства магистрального тепловода. Ограничение снимут 30 сентября.

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Напомним, в столице Татарстана также временно ограничат движение по улицам Лейтенанта Красикова. Это связано с прокладкой сетей водоснабжения к девятиэтажному жилому дому №1 в жилом комплексе по ул. Ильича в микрорайоне Юдин.



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Татьяна Демина