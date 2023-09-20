Госавтоинспекция Татарстана тестирует электромобиль «Москвич»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Управление ГИБДД МВД по Татарстану получило электромобиль «Москвич» и приступило к его тестированию. Эксплуатироваться патрульную машину планируется в Казани.

Начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов Kazan Digital Week-2023, где представили «Москвич», заявил, что сложностей при эксплуатации электромобиля нет. Для поддержки это работы зарядной инфраструктуры достаточно, заверил он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Рустем Гарипов уточнил, что при полном заряде электромобиль может проехать до 410 км. ГИБДД еще предстоит оценить работу транспорта в зимнее время, пишет ТАСС.



Напомним, «Москвич» наметил выпуск новых моделей в кузове седан и кроссовер. Под его маркой планируют производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан.

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Татьяна Демина