Госавтоинспекция Татарстана тестирует электромобиль «Москвич»
Управление ГИБДД МВД по Татарстану получило электромобиль «Москвич» и приступило к его тестированию. Эксплуатироваться патрульную машину планируется в Казани.
Начальник Управления ГИБДД МВД по Татарстану Рустем Гарипов Kazan Digital Week-2023, где представили «Москвич», заявил, что сложностей при эксплуатации электромобиля нет. Для поддержки это работы зарядной инфраструктуры достаточно, заверил он.
Рустем Гарипов уточнил, что при полном заряде электромобиль может проехать до 410 км. ГИБДД еще предстоит оценить работу транспорта в зимнее время, пишет ТАСС.
Напомним, «Москвич» наметил выпуск новых моделей в кузове седан и кроссовер. Под его маркой планируют производить пять моделей — четыре кроссовера и один седан.
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