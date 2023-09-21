Половина жителей Казани никогда не оформляла больничный лист

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Ни разу не уходили на больничный 50% казанцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования «Авито Работы».

Имеют опыт оформления больничного листа половина жителей Казани. Из 50% никогда не бравших листок нетрудоспособности горожан только 24% известно, как это делать. 26% респондентов брать больничный не умеют.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Кроме того, 37% респондентов не обладают информацией о том, как рассчитывать отпускные. Еще 32% опрошенных не знают, как вычислить количество накопленных трудовых дней.

Напомним, каждый шестой житель ПФО обманывал работодателя, чтобы не пойти на работу. Чаще всего работники в качестве отговорки использовали якобы болезнь (68%).

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Галия Гарифуллина