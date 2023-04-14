Каждый шестой житель ПФО обманывал работодателя, чтобы прогулять работу

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Приволжском федеральном округе каждый шестой житель обманывал работодателя, чтобы не пойти на работу. Об этом говорится в результатах исследования Budu и hh.ru.

Чаще всего работники в ПФО в качестве отговорки использовали якобы болезнь (68%). Некоторые хитрят в этом вопросе, объясняя боссу неявку семейными обстоятельствами (58%).

Топ субъективных причин неявки на работу возглавило отсутствие настроения работать — об этом заявили 59% опрошенных. В списке также нехватка мотивации (44%), наличие других важных дел, которые надо срочно сделать (36%) и нежелание браться за определенные задачи (25%).

Россияне, прогуливая работу по субъективным причинам, после испытывают негативные эмоции. Больше трети — 36% опрошенных — признались, что сталкиваются со страхом и тревогой, а 35% — со стыдом. Но есть и те, кто получают положительные эмоции. Так, 36% чувствуют на сердце облегчение, а 24% — воодушевление и подъем.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Аналитики выяснили, что 51% респондентов пропускают работу только по официальной причине. Больше четверти — 28% опрошенных — рассказали, что могут взять отгул на случай похода к врачу. Пятая часть респондентов порой ссылается на плохое самочувствие или какие-либо личные причины.



Почти половина работодателей ПФО — 46% — нейтрально относятся к прогулам. Каждый четвертый не приветствует подобное, считая, что пропускать работу можно только в крайнем случае.



Согласно другому исследованию, 22% татарстанцев считают, что работодатель может уволить их с текущего места работы. В большей степени таким мыслям подвержены представители профессиональных сфер «Высший менеджмент», «Управление персоналом», «Строительство, недвижимость», а также «Финансы, бухгалтерия».

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Антон Гаврилов