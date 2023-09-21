Сегодня в Казани ожидается до +24 градусов
В четверг, 21 сентября, в Казани ожидается переменная облачность без существенных осадков. Такой прогноз дали в Гидрометцентре Татарстана.
Днем в Казани воздух прогреется до +22... +24 градусов. В целом по Татарстану ожидается от +20 до +25°С.
В Казани также прогнозируется юго-западный ветер порывами 7—12 м/с. Местами они могут усиливаться до 14 м/с.
Теплая погода в Татарстане ожидается до конца этой недели. Дневные температуры не превысят +25 градусов.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым