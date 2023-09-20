Суд в Челнах отправил в СИЗО мать, которая травмировала младенца

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

26-летнюю мать из Набережных Челнов, ударившую шестимесячную дочь, отправят в СИЗО-4 в Мензелинске. Решение принял Набережночелнинский городской суд, таким образом удовлетворив ходатайство следователя. Представитель городской прокуратуры Виктор Порываев поддержал ходатайство следователя.



Женщина пробудет в СИЗО два месяца, то есть до 18 ноября, сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Мать проявила жестокость к ребенку 16 сентября, пока муж был на работе. Она была пьяна и ударила ребенка головой об стол. Скорую помощь вызвал муж, вернувшийся с работы. Ребенка доставили в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой, после чего транспортировали в ДРКБ.

После травмирования ребенка в Татарстане возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ).

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Маргарита Головатенко