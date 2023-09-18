В Татарстане возбудили дело после травмирования матерью младенца в Челнах

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

В Татарстане возбудили уголовное дело после травмирования грудного ребенка в Набережных Челнах. Дело возбудили по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ), сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



Прокурор Татарстан Илдус Нафиков поручил взять ход расследования на особый контроль в аппарате надзорного ведомства.

В социальных сетях рассказали подробности случившегося. Младенца травмировала пьяная мать. Скорую помощь вызвал отец, вернувшийся с работы. Ребенка доставили в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой, после чего транспортировали в ДРКБ. Сейчас ребенок в реанимации.

В конце 2022 года 7-месячного мальчика доставили из Камско-Устьинского района в больницу Казани с черепно-мозговой травмой. Об обстоятельствах докладывали председателю Следкома России Александру Бастрыкину.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко