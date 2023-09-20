Рейс Бугульма — Усинск вернулся в Татарстан из-за утечки топлива
Рейс UV-339 Бугульма — Усинск авиакомпании «ЮВТ Аэро» вернулся в Татарстан из-за утечки топлива, сообщает «Интерфакс».
В связи с инцидентом начала проверку Камская транспортная прокуратура. Самолет CRJ-200 вылетел из Бугульмы в 5.00 мск, вернулся в 5.55. Посадка прошла в штатном режиме.
На борту находились 35 пассажиров, в том числе один ребенок. Пострадавших нет. Жалоб и заявлений от пассажиров не поступало.
В минувшее воскресенье рейс из Казани в Петрозаводск авиакомпании «ЮВТ Аэро» перенесли с 08.00 на 17.20. Его задержали «по причине технической неисправности воздушного судна». Самолет вылетел с почти 10-часовой задержкой.
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