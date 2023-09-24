Казань стала лидером по средней цене «квадрата» в новостройках среди столичных городов ПФО

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

На конец второго квартала 2023 года самая высокая средняя цена одного «квадрата» жилья в новостройках центров регионов Приволжского федерального округа оказалась в Казани, выяснило «Реальное время», изучив данные официальной статистики. Она составила 166 845 рублей.

На втором месте Нижний Новгород, где на конец второго квартала один квадратный метр на первичном рынке стоил в среднем 129 017 рублей. Топ-3 замыкает Уфа, где средний ценник оценивается в 118 344 рубля.

Выше 100 тысяч рублей на конец второго квартала 2023 года стоил «квадрат» жилья в новостройках Самары (109 199 рублей) и Перми (108 575 рублей).

Самый дешевый «квадрат» на первичном рынке жилья среди столичных городов Приволжского федерального округа в Оренбурге. На конец второго квартала 2023 года он стоил в среднем 64 340 рублей.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В других центрах регионов ПФО средняя цена квадратного метра жилья в новостройке на конец первого полугодия 2023 года сложилась следующим образом:

Йошкар-Ола — 67 908 рублей;

Саранск — 73 247 рублей;

Саратов — 77 984 рубля;

Ульяновск — 84 039 рублей;

Ижевск — 88 501 рубль;

Пенза — 90 405 рублей;

Киров — 90 866 рублей;

Чебоксары — 94 362 рубля.

Напомним, в Татарстане во втором квартале 2023 года средняя стоимость одного квадратного метра жилья на первичном рынке составила 129 929 рублей. Это на 2,8 тысячи рублей больше, чем в предыдущем трехмесячном периоде, и на 8,8 тысячи больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.



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Татьяна Демина