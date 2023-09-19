В Татарстане в конце лета выросла выдача микрозаймов

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Жители Татарстана за август 2023 года взяли 84 467 «займов до зарплаты». По сравнению с июлем их количество выросло на 2,7%, следует из данных Национального бюро кредитных историй.

По количеству выданных в конце лета микрозаймов Татарстан занял 6-е место среди 30 российских регионов-лидеров. В топ-5 вошли Москва, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Башкортостан.

Замыкает рейтинг 30 регионов-лидеров Владимирская область. За август ее жители взяли 29 488 микрозаймов, что на 1,9% больше, чем за предыдущий месяц.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, по данным НБКИ, в июле 2023 года по количеству выданных микрозаймов Татарстан также занимал 6-е место среди 30 регионов-лидеров России. В топ-5 входили Москва, Московская область, Краснодарский край, Свердловская область и Башкирия.



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Татьяна Демина