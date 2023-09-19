В Татарстане присудили Международную премию имени Туполева

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане присудили Международную премию имени А.Н. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук в 2023 году. Указ подписал раис республики Рустам Минниханов.

Международной премии имени Туполева удостоился ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, академик РАН Андрей Рудской.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, Международной премии им. Туполева за выдающийся вклад в области инженерных наук в 2021 году удостоился генеральный конструктор — директор опытно-конструкторского бюро им. А. Люльки — филиала ПАО «ОДК-Уфимское машиностроительное производственное объединение» Евгений Марчуков.

Премия им. Туполева учреждена в 2014 году указом главы Татарстана. Она присуждается один раз в два года начиная с 2015-го, ко дню рождения А.Н. Туполева 10 ноября.



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Татьяна Демина