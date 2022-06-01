Рустам Хидиятуллин назначен замминистра цифрового развития Татарстана

Рустам Хидиятуллин назначен на должность заместителя министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана.

Хидиятуллин назначен на должность с 1 июня 2022 года. Соответствующий указ подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Хидиятуллин родился в поселке Сангар Якутской АССР. Ему 47 лет. С 1994 по 2001 годы начал карьеру с должности электромонтера и стал заместителем начальника управления электрической связи ГУП «Таттелеком». С 2001 по 2003 годы занимал должность технического директора ОАО «ТРК ТВТ».

С 2003 по 2006 год — генеральный директор ОАО «Интелсет», с 2006 по 2007 год — генеральный директор ОАО «ТРК ТВТ», с 2007 по 2008 год — директор по эксплуатации ОАО «Таттелеком». В 2008—2010 годы был генеральным директором ОАО «ТРК ТВТ». С 2010 по 2022 годы — директором по развитию бизнеса ГК «ИнКом».

Должность замминистра цифрового развития Татарстана в феврале покинул Радик Гисмятов — его назначили заместителем министра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям республики.

Маргарита Головатенко