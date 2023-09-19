В Татарстане продолжает расти посещаемость торговых центров

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Посещаемость торговых центров в Татарстане продолжает расти, следует из доклада Банка России о региональной экономике.



Отмечается, что особенно интересом в республике пользуются развлекательные услуги и общепит.

В документе указано, что Татарстан остается привлекательным для туристов: в январе — июле республику посетили 2,4 млн человек. Только в июле количество туристов составило более полумиллиона человек, что на 13% превышает показатель прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

К началу сентября в Татарстане почти не осталось свободных складов, при этом потребности компаний в новых площадках растут. Больше всего увеличился спрос среди классических и онлайн-ретейлеров, а также логистических операторов. Подробнее — в материале «Реального времени».



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Маргарита Головатенко