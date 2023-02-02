ВТБ: в 2022 году мошенники совершили 7 миллионов атак на клиентов банка

Фото: представлено пресс-службой Банка ВТБ

В 2022 году мошенники совершили 7,8 миллиона атак на клиентов банка — данный показатель почти в 4 раза превысил те же показатели за 2021 год. Об этом говорится в результатах исследований банка ВТБ.

Отмечается, что по итогам минувшего года эксперты пресекли работу почти 27 тысяч разнообразных мошеннических и фишинговых ресурсов, включая аккаунты в соцсетях и сайты, созданные под дизайн бренда банка. Благодаря комплексной работе экспертов ВТБ, под защитой оказались средства 620 тысяч клиентов банка.

Фото: realnoevremya.ru//Максим Платонов

По словам старшего вице-президента ВТБ, руководителя департамента цифрового бизнеса Никиты Чугунова, большая доля атак мошенников пришлась на июль 2022 года.

— Пик мошеннической активности в отношении розничных клиентов пришелся на июль прошлого года, когда был зафиксирован 1 млн атак на клиентов. Начиная с августа эксперты ВТБ фиксировали постепенное снижение этого показателя, и к концу 2022 года число атак сократилось уже почти в 2 раза. Например, в декабре число атак составило 569 тысяч — на 15% меньше, чем в ноябре, и в 1,3 раза меньше, чем в декабре 2021 года, — рассказал он.

Отмечается, что мошенники используют прежние инструменты обмана. Так, это социальная инженерия и фишинг. Согласно прогнозу экспертов банка, в нынешнему году злоумышленники навряд ли придумают что-либо новое в плане уловок. Однако мошенники будут чаще звонить гражданам через мессенджеры и социальные сети. Особым спросом у них будет пользоваться технология оплаты СБП по QR-коду. Опасения у экспертов также вызывает вероятность того, что злоумышленники воспользуются технологиями искусственного интеллекта с целью кражи средств.

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Антон Гаврилов