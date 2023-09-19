«Известия»: в России предложили запретить льготную ипотеку без регистрации

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В России планируют запретить получение льготной ипотеки без регистрации в регионе, в котором планируется покупка жилья, сообщают «Известия» со ссылкой на инициативу Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, направленную в Минстрой.



Властям предложили внести решение о получении гражданами льготной ипотеки только в пределах региона, где они имеют постоянную или временную регистрацию.

Как отметил один из авторов обращения, депутат Госдумы Сергей Колунов, субсидированная ипотека в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи пользуется большим просом и приводит к росту цен на жилье.

— Значительная часть заемщиков, приобретающих недвижимость в этих городах, в них не проживает и приобретает жилье с инвестиционной целью, что, в свою очередь, увеличивает спрос и цену.

Колунов считает, что ипотечные программы, финансируемые государством, необходимо направлять только на решение проблем граждан.

В Минфине России планируют снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Сейчас льготные программы покрывают 80—90% всего первичного рынка ипотеки.



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Маргарита Головатенко