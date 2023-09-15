Минфин России может снизить долю льготной ипотеки на первичном рынке до 50%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Минфине России планируют снизить долю льготных программ на первичном рынке ипотеки до 50%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на директора департамента финансовой политики ведомства Ивана Чебескова.

Он рассказал, что сейчас льготные программы покрывают 80—90% всего первичного рынка ипотеки. По его словам, эта цифра должна снижаться.

— На жилищные программы расходуются большие средства из бюджета, поэтому нужно понимать, насколько они эффективны и как работают в совокупности, — считает он.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Чебесков уточнил, что ипотека с господдержкой под 8% будет действовать до июля 2024 года. По его словам, пока не обсуждались какие-либо изменения в этом вопросе.

На этой неделе правительство России повысило минимальный размер первоначального взноса по ипотеке с господдержкой на 5 процентных пунктов. Теперь он составит 20%.

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Айрат Назипов