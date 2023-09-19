Цена нефти Brent превышала $95 за баррель впервые с 15 ноября 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в ноябре превышала $95 за баррель впервые с 15 ноября 2022 года, следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.



По данным на 06.52 мск, стоимость Brent росла на 0,49%, до $95,03 за баррель. К 06.56 мск цена Brent достигала $94,98 (+0,43%).

Фьючерс нефти марки WTI с поставкой в ноябре рос на 0,88%, до $91,25 за баррель.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

В прошлый вторник цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднималась выше $92 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года.



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Маргарита Головатенко