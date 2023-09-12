Цена нефти Brent превышала $92 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Цена фьючерса нефти марки Brent с поставкой в ноябре на лондонской бирже ICE поднималась выше $92 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года, об этом свидетельствуют данные торгов.



По состоянию на 16.44 мск цена Brent росла на 1,64% и достигла отметки в $92,1 за баррель.

К 17.05 мск фьючерс на Brent торговался на уровне $91,84 (+1,35%). Фьючерс WTI с поставкой в октябре рос на 1,05% — до $88,65 за баррель.

realnoevremya.ru/Максим Платонов

5 сентября стоимость нефти марки Brent превысила $91 за баррель впервые с 17 ноября 2022 года. Цена фьючерсов на нефть WTI на октябрь повышалась до $87 за баррель.



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Маргарита Головатенко