Татарстан может стать пилотной площадкой по запуску электронных паспортов

В следующем году Татарстан может стать пилотной площадкой по вводу электронных паспортов. Об этом сообщил глава Минцифры России Максут Шадаев.

Кроме Татарстана, пилотными площадками могут стать Москва и Подмосковье. В общей сложности речь идет только о трех регионах России. График запуска цифрового паспорта власти планируют утвердить до конца 2021 года, сообщает ТАСС.

— Мы должны определить сроки замены бумажного паспорта на смарт-карту и на мобильный цифровой ID, который можно будет показывать на смартфоне, — рассказал Шадаев. Он напомнил, что замена паспорта будет проводиться в добровольном порядке.

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Весной сообщалось, что внедрять электронные паспорта в России планируется не позднее июля 2023 года. При этом для жителей Москвы услуга по их оформлению и получению станет доступна уже с 1 декабря текущего года.



В августе Шадаев заявил, что замена бумажного паспорта на смарт-карту будет необязательной. Министр добавил, что россияне будут сами решать, хотят они «поменять бумажный паспорт на смарт-карту, на цифровую копию паспорта в смартфоне» или нет.

Татьяна Демина