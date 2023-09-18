Нижнекамск встречает участников Отраслевого чемпионата PetroChemSkills -2023

«Конкурс — это всегда развитие»

В Нижнекамске стартовал IV Отраслевой чемпионат PetroChemSkills-2023 по стандартам WorldSkills. В этом году в нем принимают участие 108 сотрудников СИБУРа и более 50 представителей компаний «Газпром», «Еврохим», ТАНЕКО, ЕВРАЗ и других.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Гузель Ахатова работает на предприятии «СИБУР-Коннект». На чемпионате выступает в компетенции «Охрана труда». По ее словам, подготовку к соревнованиям можно сравнить с выпускными экзаменами — необходимо максимально сосредоточиться, взять всю волю в кулак и показать все свои знания.



— Это тяжелый труд, который дает сильный импульс для дальнейшего развития. Мы ежедневно готовимся, отрабатываем навыки, которые есть в нашей работе. Я верю, что у меня все получится, — говорит Гузель.

О том, что PetroChemSkills способствует повышению профессиональных качеств, а также открывает возможности для карьерного роста, хорошо знает Екатерина Петрушенко. На соревнования она приехала в роли главного эксперта компетенции «Лабораторный химический анализ». А ведь всего несколько лет назад Екатерина отстаивала честь родного предприятия «СИБУР-Нефтехим» в качестве участника.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Конкурс — это всегда развитие, стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству. Здесь можно обменяться опытом, получить новые знания. Будучи участником соревнований, я всегда чувствовала волнение. Прониклась тогда этим движением. Одержав победу, решила, что буду экспертом. Задания с каждым годом становятся интереснее. Необходимо владеть теоретическими и практическими знаниями. Не нужно бояться участвовать в конкурсах профессионального мастерства. Это драйв и заряд энергии, — уверена Екатерина.

По словам руководителя корпоративного университета СИБУРа Рустама Галиахметова, всего около 1000 человек являются активными участниками PetroChemSkills — 2023. Это не только молодые и уже состоявшиеся специалисты, но и будущее страны — студенты.



— В четвертый раз мы проводим PetroChemSkills. Это отрытый чемпионат профессионального мастерства, в нем участвуют представители нефтехимической и других отраслей. Много молодежи. Студенты ссузов, вузов участвуют в панельных дискуссиях, знакомятся с предприятиями СИБУРа. В следующем году PetroChemSkills отметит свое пятилетие. На юбилейных соревнованиях появятся две новые компетенции. Задания тоже из года в год меняются, становятся интереснее, растет уровень подготовки участников, — подчеркивает Рустам Галиахметов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Нижнекамск — третья локация Отраслевого чемпионата профмастерства 2023 года. С 4 по 8 сентября соревнования состоялись в Тюмени, с 11 по 15 сентября — в Тобольске. Заключительные этапы чемпионата проходят на базе Нижнекамского колледжа нефтехимии и нефтепереработки им. Н.В. Лемаева.



— Для нас это очень почетно и ответственно. Я хотел бы поблагодарить СИБУР за доверие. Отдельное спасибо руководству «Нижнекамскнефтехима». Именно этому предприятию мы обязаны своим появлением и развитием. 2023 год — предъюбилейный. В следующем году мы отметим 60-летие со дня основания. Наш колледж является самым крупным в республике, здесь обучаются более 2,5 тысячи студентов. Каждый учащийся пропитывается духом чемпионата, — отмечает директор колледжа Айдар Фаретдинов.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Новые высоты профессионального мастерства



В Нижнекамске IV Отраслевой чемпионата PetroChemSkills проходит в четырех компетенциях: «Аппаратчик химических производств», «Лабораторный химический анализ», «Охрана окружающей среды» и «Охрана труда». В них принимают участие 10 работников «Нижнекамскнефтехима»: четыре участника, пять экспертов и один куратор компетенции «Аппаратчик химических производств».



Как отметил генеральный директор «Нижнекамскнефтехима» Марат Фаляхов, PetroChemSkills задает новые высоты профессионального мастерства и через выявление лучших представителей профессии формирует стандарты обучения для повышения общей производительности труда и культуры производства.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» традиционно участвуют в чемпионатах профессионального мастерства. Через такие конкурсы мы стараемся создать платформу для подготовки наших сотрудников, привлекать молодые кадры в нефтехимическую отрасль. На нашем предприятии мы ждем сотрудников, готовых к изменениям, заинтересованных в собственном развитии, развитии бизнеса, готовых сплачивать команду и заряжать всех вокруг своей энергией. Химия безумно интересна и перспективна, — подчеркнул Марат Фаляхов.



По его словам, сегодня наблюдается дефицит рабочих и инженерных специалистов. Остро стоит вопрос подготовки высококлассных специалистов для нефтехимической отрасли. С этой целью СИБУР и руководство Татарстана достигли договоренностей о создании в Нижнекамске научно-образовательного кампуса.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Появится он на базе Нижнекамского химико-технологического института. В нем будут действовать четыре центра: инжиниринговый, цифровых компетенций, языковой подготовки и технологического предпринимательства. Здесь можно будет получить образование, связанное как с нефтехимией и нефтепереработкой, так и с другими востребованными в Нижнекамске сегментами рынка.



— Привлечение новых сотрудников возможно только через качественную подготовку кадров. Мы развиваем программу развития специалистов на базе НХТИ. Создавая кампус, имеем заказ на то, чтобы наши сотрудники проходили стандартную образовательную программу и в том числе имели платформу для повышения профессиональных качеств. Важно возбуждать интерес к прикладной химии у студентов. Они должны знать не только теорию, но и выполнять практические задания в соседнем кабинете, — уверен он.



«Каждый может реализовать себя»



На открытие IV Отраслевого чемпионата PetroChemSkills-2023 приехал мэр Нижнекамска Рамиль Муллин. Выступая перед студентами колледжа, участниками соревнований, градоначальник подчеркнул, что сейчас наступает время вызовов и возможностей одновременно.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Каждый может реализовать себя, добиться профессиональных успехов. Мы сегодня вспоминаем первостроителей города и химкомбината. Через несколько дней Нижнекамску исполнится 57 лет. Люди, которые приехали возводить город, не боялись вызовов, были полны амбиций и стали большими профессионалами своего дела. Отраслевой чемпионат — это уникальная возможность стать лучше, повысить свои профессиональные качества, — сказал со сцены Рамиль Муллин.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Управляющий директор Надежности и энергоэффективности, цифровизации производственных процессов — член правления СИБУРа Руслан Гиззатуллин выразил уверенность в том, что чемпионат повысит статус и престиж рабочих профессий, вернет интерес молодежи к производству и реальным секторам экономики.



— Это прежде всего шанс для личностного роста и профессионального развития. Для СИБУРа это критически важно. Конкурсы профессионального мастерства позволяют понять, насколько квалифицирован персонал, какие есть фокусы развития. С каждым годом география участников расширяется. Это говорит об открытости СИБУРа, и главное, что перечень компетенций, представленных на соревнованиях, востребован не только в периметре нашей компании, но других. Мы обмениваемся знаниями, лучшими практиками, образуем сеть инженерных знаний, — отметил Руслан Гиззатуллин.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Чемпионат PetroChemSkills-2023 прошел под эгидой и по стандартам Агентства развития профмастерства («Вордскиллс Россия»). Здесь осмысливают стандарты рабочих профессий для новой реальности, когда технологическая независимость становится одной из важнейших задач нашей страны.



— Мы на профессиональном уровне занимаемся развитием производительности труда, эффективностью работников на предприятии. Нам очень приятно, что на чемпионате собираются представители всей нефтехимической отрасли. И это очень важно. Мы находимся в глобальной гонке, производительность труда каждого работника во многом определяет способность страны оставаться экономически суверенной, обеспечивать выходы на другие рынки. Здесь встречаются локальные конкуренты, компании-смежники. Это позволяет двигаться вперед, создает возможность поучиться чему-то новому. Соревновательный дух движет нас вперед, — сказал Роберт Уразов, генеральный директор АНО «Агентство развития профессионального мастерства.

Живые дискуссии и встречи с работодателями

Помимо самих соревнований, в расписании чемпионата также запланирована деловая программа, куда приглашены представители органов государственной власти, представители крупнейших региональных вузов и ссузов, руководители компаний, участвующих в соревнованиях, а также ветераны нефтехимической отрасли и победители соревнований прошлых лет.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим». предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Отдельная программа предусмотрена для студентов технических вузов: прямо на площадке чемпионата учащиеся смогли пообщаться с представителями СИБУРа и других компаний-участников, а также пройти ряд этапов отбора на целевые программы обучения.



Участники панельной дискуссии говорили о взаимодействии государства, образовательных учреждений и бизнеса для подготовки рабочих и инженерных кадров в стране. Обсудили кадровый и технологический суверенитет России: новые вызовы в вопросах подготовки рабочих и инженерных кадров в современных реалиях. Студентов интересовала возможность трудоустройства в СИБУРе.



Победители отраслевого этапа отправятся в составе сборной СИБУРа на «Хайтек — 2023», который пройдет 13—17 ноября в Екатеринбурге.



Лилия Егорова