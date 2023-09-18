Эрдоган: в мирном процессе по Украине не будет проигравших сторон

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В ходе мирного процесса на Украине не будет проигравших сторон, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.



— Мы добились многих дипломатических успехов <...>. Мы продолжаем прикладывать разносторонние усилия с верой в то, что в войне нет победителей, а в мире нет проигравших, — сказал он, выступая на ужине, организованном турецко-американским национальным руководящим комитетом в Нью-Йорке.

Эрдоган отметил, что в вопросе урегулирования региональных и глобальных кризисов возрастает посредническая роль Анкары.

Ранее Эрдоган заявлял, что в Анкаре выступают за возобновление переговоров между Москвой и Киевом в стамбульском формате.

В начале сентября в Сочи прошли переговоры президентов России и Турции — Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Как уточнил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, по итогам встречи не планировалось подписывать какие-либо документы. Сообщается, что Россия продвинулась в переговорах по созданию газового хаба в Турции. Также Путин заявил, что Россия будет готова реанимировать зерновую сделку сразу после того, как будут выполнены все зафиксированные договоренности. Эрдоган выразил мнение, что способствовать возобновлению сделки может новый пакет предложений.

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Маргарита Головатенко