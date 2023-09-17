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«Зенит» разгромил «Рубин»

18:50, 17.09.2023
«Зенит» разгромил «Рубин»
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский «Рубин» проиграл петербургскому «Зениту» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу со счетом 0:3.

Мячи в петербургской команде забили Вильсон Изидор (8-я минута), Матео Кассьерра (56) и Клаудиньо (59).

В матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Рубин» уступил нижегородскому «Пари НН» со счетом 1:2.

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Маргарита Головатенко
СпортФутбол Татарстан

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