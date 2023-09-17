«Зенит» разгромил «Рубин»
Казанский «Рубин» проиграл петербургскому «Зениту» в матче восьмого тура чемпионата России по футболу со счетом 0:3.
Мячи в петербургской команде забили Вильсон Изидор (8-я минута), Матео Кассьерра (56) и Клаудиньо (59).
В матче седьмого тура Российской премьер-лиги «Рубин» уступил нижегородскому «Пари НН» со счетом 1:2.
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