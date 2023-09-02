Казанский «Рубин» уступил нижегородскому «Пари НН» в матче 7-го тура РПЛ

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Казанский футбольный клуб «Рубин» уступил нижегородскому «Пари НН» со счетом 1:2 в матче 7-го тура Российской премьер-лиги. Об этом сообщает пресс-служба команды.

На 16-й минуте защитник команды из Нижнего Новгорода Игор Вуячич неудачно принял мяч, сыграв рукой, а полузащитник Николай Калинский реализовал пенальти и открыл счет. Через 12 минут разрыв уже увеличился до 2:0.

Во второй половине игры казанцы смогли отыграть один гол, однако сравнять количество голов не удалось.

Напомним, 29 августа «Рубин» одолел на своем поле екатеринбургский «Урал» в матче группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Матч закончился со счетом 2:1 в пользу «красно-зеленых».



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Максим Кокунин