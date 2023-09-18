В Роскачестве предупредили о проблемах с получением кредита при работе без договора

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Роскачестве предупредили, что в случае незаключения договора при приеме на работу работодатель не несет ответственности перед сотрудником, сообщает RT.



— Неофициальные доходы не приносят никакой пользы в этом плане, так как не учитываются нигде. И трудовой стаж, кстати, тоже не увеличивается, а это немаловажно для той же пенсии, — пояснили в организации.

Там отметили, что могут возникнуть проблемы с предоставлением кредита, поскольку для его получения необходимо подтвердить свой уровень доходов.

— Банки требуют справку от работодателя со всеми необходимыми подписями и печатями. Без нее доказать реальные доходы будет очень сложно, и велика вероятность, что в кредите откажут.

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Маргарита Головатенко