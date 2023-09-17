Канада выделит $24 млн на закупку средств ПВО для Украины

Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Канада выделит 33 млн канадских долларов, или около $24,3 млн, на средства ПВО для Украины. Таким образом страна присоединится к совместной инициативе Великобритании, США, Дании и Нидерландов, сообщает Минобороны Канады.



Выделенные средства — часть пакета военной помощи Киеву, о котором канадский премьер-министр Джастин Трюдо объявил в июне.

По данным Минобороны Канады, с начала 2022 года Оттава направила Киеву финансирование в размере более 8 млрд канадских долларов. Из них более 1,8 млн было выделено на военную поддержку.

Соединенные Штаты Америки в сентябре объявили о поставках на Украину 120-мм боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams. Киевский режим получит от Вашингтона военную помощь на $175 млн. Пакет помощи также включает средства навигации и связи, боеприпасы и противотанковые ракетные комплексы.

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Маргарита Головатенко