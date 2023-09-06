США передадут Украине снаряды с обедненным ураном

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Соединенные Штаты Америки объявили о поставках на Украину 120-мм боеприпасов с обедненным ураном для танков Abrams. Об этом пишет RT со ссылкой на Пентагон.

Киевский режим получит от Вашингтона военную помощь на $175 млн. Пакет помощи также включает средства навигации и связи, боеприпасы, и противотанковые ракетные комплексы.

При этом танки Abrams США все еще не передали Украине.

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин сообщил, что американские снаряды с обедненным ураном при их передаче Украине, вероятнее всего, будут уничтожены. Он напомнил, что британский запас снарядов с обедненным ураном был уже уничтожен в глубоком тылу Украины.



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Айрат Назипов