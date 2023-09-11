Рейс Казань — Сочи вылетел с задержкой почти на 8 часов

Рейс Казань — Сочи, вернувшийся в столицу Татарстана днем 11 сентября из-за технической неисправности, вылетел в 19:04, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

— На время ожидания вылета авиакомпанией пассажирам предоставлены услуги в соответствии с федеральными авиационными правилами. Жалобы и обращения не поступали, — указали в ведомстве.



Рейс выполняли «Уральские авиалинии». Время задержки составило 7 часов 44 минуты.

Борт вылетел сегодня в 11:05. Спустя время воздушное судно выполнило посадку в штатном режиме в 11:57 в аэропорту Казани. Планировалось, что вылет задержится до 13:30, затем время вылета перенесли на 18:45.

Татарская транспортная прокуратура проверяет обстоятельства возврата воздушного судна.

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Маргарита Головатенко