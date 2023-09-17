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Четверть россиян используют шопинг как средство от депрессии

09:57, 17.09.2023 1
Четверть россиян используют шопинг как средство от депрессии
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Шопинг в качестве средства от депрессии используют 25% россиян. 20% поддаются импульсивным желаниям что-либо купить, порядка 10% могут совершать покупки на волне паники от новостей, следует из результатов опроса НИУ ВШЭ, сообщает РБК.

Как отметил первый проректор НИУ ВШЭ, заведующий лабораторией экономико-социологических исследований Вадим Радаев, «эмоционально нагруженное потребление» «существовало всегда и везде», но в периоды внешних шоков (когда накапливаются стресс, депрессия, фрустрация) его актуальность повышается.

Такое потребление приносит человеку моральное удовлетворение, но ведет к материальным издержкам и может провоцировать депрессивные состояния, указал автор исследования.

Опрос проводился в июне — июле 2023 года в 55 регионах в формате личного интервью, выборка составила 6 тысяч человек.

Тратит на спонтанные покупки до пяти тысяч в месяц почти половина респондентов (49%) из ПФО. До 10 тысяч незапланированно оставляли в магазине 26% опрошенных, до 30 тысяч — 13%.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14:11
    это нездоровая привычка, и эффект кратковременный, независимо от стоимости покупки
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