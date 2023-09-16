Почти половина жителей ПФО тратит на импульсивные покупки до пяти тысяч рублей в месяц

Фото: realnoevremya.ru/Роман Хасаев

Тратит на спонтанные покупки до пяти тысяч в месяц почти половина респондентов (49%). До 10 тысяч незапланированно оставляли в магазине 26% опрошенных, до 30 тысяч — 13%, выяснили аналитики «Авито».

Почти каждый четвертый (23%) житель Поволжья делает импульсивные покупки раз в месяц. Еженедельно незапланированно приобретают товары 22% жителей, раз в полгода — 20%. Почти каждый день на спонтанный шоппинг ходят 10% респондентов, а избегают подобного времяпрепровождения 20%.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Спонтанно балуют себя лакомствами 46% опрошенных. Предпочитают магазины одежды и обуви 49% жителей ПФО, мебельные — 31%. Каждого четвертого радуют гаджеты и косметика (26% и 25% соответственно).

Напомним, в этом году казанцы считают своими лучшими покупками гаджеты и бытовую электронику. Назвали удачной покупкой в этом году телефоны и планшеты 14% респондентов, бытовую технику — 10%. Рады приобретению одежды и обуви еще 10% казанцев. Путевки на отдых и деликатесы приобрели по 5% горожан, а 4% опрошенных считают лучшей покупкой товары для спорта.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и YouTube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии»

Галия Гарифуллина