Спортсмены КОС-СИНТЕЗ приняли участие в благотворительном забеге

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК СИНТЕЗ

Всероссийский день бега отметили 16 сентября в казанском экстрим-парке «УРАМ».

Спортивный праздник начался в 10:00 утра, объединив профессиональных спортсменов и любителей здорового образа жизни. На выбор стартующим организаторы предложили несколько вариантов маршрутов: один, два, четыре, шесть, восемь или 12 километров.

Ватерполисты КОС-СИНТЕЗ Владислав Сергеев и Назим Зигангиров стали участниками благотворительного забега «Доброй Казани». Компанию нашим игрокам, а также представителям других профессиональных спортивных клубов Татарстана, составили особенные дети. Все вместе они преодолели дистанцию в 1 км.

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК СИНТЕЗ

По словам вратаря КОС-СИНТЕЗ Владислава Сергеева, атмосфера забега была праздничной. «Я впервые принимаю участие в подобных забегах, и мне кажется, что это отличная идея!, — рассказывает ватерполист. — Очень важно своим участием мотивировать молодых ребят, в особенности тех, у кого есть проблемы со здоровьем, на достижения».

«Кросс наций по традиции предложил интересный и социально-значимый формат благотворительных мероприятий, — отметил Назим Зигангиров. — Мне очень понравилась энергетика в Парке УРАМ! Все особенные спортсмены очень позитивные, они доброжелательно шли на контакт, мы общались во время забега и не заметили как дистанция быстро пролетела».

предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой СК СИНТЕЗ

После забега игроки КОС-СИНТЕЗ пригласили своих «напарников» на матчи предстоящего ватерпольного сезона и подарили им на память футболки новой клубной коллекции.



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