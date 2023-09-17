Естественная убыль населения в Татарстане сократилась на четверть

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

По итогам января — июля 2023 года естественная убыль населения в Татарстане составила 4 348 человек. Она оказалась на 24,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, подсчитало «Реальное время», изучив данные официальной статистики.

В Татарстане за первые семь месяцев 2023 года родились 20 711 детей. Умерли за этот период 25 059 человек.

Рождаемость в республике по сравнению с январем — июлем прошлого года сократилась на 0,7%. Смертность среди татарстанцев уменьшилась на 6%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июль 2022 года естественная убыль населения в Татарстане составила 5 792 человека. За этот период в республике зарегистрировали 20 864 новорожденных и 26 656 умерших, следует из данных Росстата.

Напомним, в России по итогам семи месяцев этого года естественная убыль населения снизилась на 25,98% по сравнению с январем — июлем 2022 года. Она составила 297 306 человек.

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Татьяна Демина