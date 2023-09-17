Смертность в Татарстане по итогам семи месяцев упала на 6%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Смертность в Татарстане по итогам января — июля 2023 года сократилась на 6%. За семь месяцев в республике зарегистрировали 25 059 случаев смерти, что на 1 597 меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года, следует из данных Росстата.

Снижение смертности по итогам января — июля 2023 года зафиксировали во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего число умерших по сравнению с аналогичным периодом прошлого года уменьшилось в Кировской области — на 15,3%, до 9 899 человек.

Всего за семь месяцев 2023 года в Приволжском федеральном округе зарегистрировали 217 043 случая смерти. Это на 19,2 тысячи умерших, или на 8,1%, меньше, чем за январь — июль прошлого года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, в июле 2023 года в Татарстане зарегистрировали 3 581 случай смерти. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года количество умерших в республике увеличилось на 7,5%.



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Татьяна Демина