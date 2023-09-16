В Татарстане по итогам семи месяцев упала рождаемость

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь-июль 2023 года в Татарстане зарегистрировали 20 711 новорожденных. Их количество по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось на 153 ребенка, или на 0,7%, следует из данных Росстата.

Снижение рождаемости по итогам семи месяцев зафиксировали во всех 14 регионах Приволжского федерального округа. Заметнее всего она упала в Саратовской области — на 5,6%. За январь-июль 2023 года там зарегистрировали 8 949 новорожденных.

Всего в Приволжском федеральном округе за семь месяцев родилось 133 142 ребенка. Это на 3 617 новорожденных, или на 2,6% меньше, чем за январь-июль 2022 года.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за июль 2023 года в Татарстане на свет появились 3 297 детей. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года рождаемость в республике увеличилась 3,1%, или на 100 младенцев.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина