В России в январе — июле почти на 26% сократилась естественная убыль населения

За январь — июль текущего года естественная убыль населения России сократилась почти на 16%, по сравнению аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата.



За первые 7 месяцев 2023 года родились 726,6 тыс. младенцев, умерли 1,23 млн человек. Естественная убыль составила 297 тыс. 306 человек, что на 25,98% меньше, чем за январь — июль 2022 года.

Смертность за 7 месяцев сократилась на 11%, а рождаемость — на 3%. Младенческая смертность снизилась на 13,7%.

За указанный период в России зарегистрировали 491,7 тыс. браков и 390,7 тыс. разводов.

realnoevremya.ru (архив)

В прошлом году в 42 из 45 муниципальных образований Татарстана зафиксировали естественную убыль населения. Исключения — Казань, Пестречинский район и Набережные Челны. Самый высокий коэффициент смертности зарегистрировали в Кайбицком районе.

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Маргарита Головатенко