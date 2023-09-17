За семь месяцев в Татарстане увеличилось число разводов

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане за январь — июль 2023 года зарегистрировали 8 395 разводов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их количество выросло на 221, или на 2,7%, следует из данных Росстата.

Количество расторгнутых браков по итогам января — июля 2023 года выросло в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Разводов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стало больше в Марий Эл (+8,2%), в Пермском крае (+7,9%), в Саратовской области (+5,8%), в Кировской области (+5,3%), в Самарской области (+3,6%), в Удмуртии (+2%), в Нижегородской области (+0,7%) и в Башкирии (+0,4%).

Всего в Приволжском федеральном округе за январь — июль 2023 года развелись 68 560 пар. Это на 1,1 тысячи, или на 1,6%, больше, чем за аналогичный период прошлого года.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Напомним, в июле 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 209 разводов. Их количество по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года уменьшилось на 14, или на 1,1%.



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Татьяна Демина