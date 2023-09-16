В середине лета в Татарстане сократилось число разводов

Фото: ﻿realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В июле 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 209 разводов. Их количество по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года уменьшилось на 14, или на 1,1%, следует из данных Росстата.

Число случаев расторжения брака в июле 2023 года сократилось в большинстве регионов Приволжского федерального округа. Исключение — Башкортостан и Самарская область, где количество разводов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросло на 5,1% и на 6,7% соответственно.

Заметнее всего в ПФО в середине лета количество зарегистрированных браков сократилось в Мордовии — на 22,7%. За июль там развелись 180 пар.

realnoevremya.ru/Татьяна Демина (архив)

Всего в Приволжском федеральном округе в июле 2023 года зарегистрировали 9 863 развода. По сравнению с аналогичным месяцем прошлого года их стало меньше на 3,1%.

Напомним, в июне 2023 года в Татарстане зарегистрировали 1 103 развода. Разведенных пар оказалось на 133, или на 10,8% меньше, чем в аналогичном месяце прошлого года.



Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Татьяна Демина