В январе — июле в Татарстане сократилось число регистраций брака

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

За январь — июль 2023 года в Татарстане поженились 12 675 пар. Число регистраций брака в республике, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, уменьшилось на 135, или на 1,1%, следует из данных Росстата.

Татарстан — один из двух регионов Приволжского федерального округа, где по итогам семи месяцев количество новых браков снизилось. Реже (на 0,6%) стали жениться по сравнению с январем — июлем 2022 года и в Ульяновской области, брак заключили 3 352 раза.

Среди регионов ПФО с положительной динамикой регистрации браков лидирует Марий Эл, где их количество выросло на 7,9%. За семь месяцев этого года там появилось 1 657 новых семей.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Всего в Приволжском федеральном округе за январь — июль 2023 года поженились 89 305 пар. Число регистраций браков, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросло на 2 тысячи, или на 2,3%.

Напомним, за июль 2023 года в Татарстане зарегистрировали 3 467 новых браков. Это на 130 поженившихся пар, или на 3,6%, меньше, чем за аналогичный месяц прошлого года.



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Татьяна Демина