В Казани простились с народной артисткой Татарстана Флерой Сулеймановой — видео

Фото: скриншот realnoevremya.ru/ТНВ

Сегодня в Казани простились с народной артисткой Татарстана Флерой Сулеймановой. Ей было 84 года. Артистку похоронили на аллее деятелей искусства на кладбище Курган, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.



Сегодня в мечети аль-Марджани собрались деятели искусства, татарская интеллигенция, общественники и поклонники творчества Флеры Сулеймановой.

Она переехала в Казань из Камского Устья в 16 лет и начала работать на валяльно-войлочном комбинате. Уже тогда она занималась в хоре под руководством композитора Сары Садыковой. В 1960-м она переехала в казахстанский город Актюбинск, где начала работать в местной филармонии. В 1970-м вернулась в родную республику.

— Флера Сулейманова по праву была одним из столпов татарской национальной вокальной культуры. Всю жизнь посвятила сцене, посвятила культуре, посвятила служению людям, — прокомментировал директор общественного фонда татарской культуры им. Рашида Вагапова Рифат Фаттахов.

О кончине певицы стало известно накануне. Известно, что она скончалась после продолжительной болезни.

Флера Сулейманова родилась 10 марта 1939 года в деревне Старое Барышево Камско-Устьинского района Татарской АССР. В Казань она переехала 1955-м. Сулейманова не сразу стала певицей: после девятилетки она, рано оставшаяся без отца в семье с еще четырьмя детьми, работала штамповщицей на Казанском валяльно-войлочном комбинате. Но уже тогда ходила в хор, который вела Сара Садыкова при Доме культуры имени Горького. Петь профессионально стала в Актюбинске, ее песни звучали на казахском радио. И только потом, поработав в Ульяновской областной филармонии, она оказалась в Казанской, чтобы тут же попасть в Комитет по радиовещанию и телевидению при Совете министров ТАССР. Благодаря этому факту немало записей Сулеймановой хранится в республиканском радиофонде.

Как столица Татарстана прощалась с народной артисткой — смотрите в фоторепортаже «Реального времени».

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Маргарита Головатенко