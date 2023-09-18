Процесс импортозамещения в ИТ в 2023 году ускорился

Фото: Максим Платонов/realnoevremya.ru

Процесс импортозамещения в 2023 году ускорился, особенно в сфере информационной безопасности и ИТ — в основном, в государственных и окологосударственных компаниях, прокомментировали «Реальному времени» в пресс-службе Минцифры РТ. В средних и малых предприятиях пока работают на западных решениях, но и там постепенно рассматривают российские решения — как в части ИТ-инфраструктуры и средств защиты информации, так и замены информационных систем.

Основной вызов в плане импортозамещения зарубежных технологий сегодня — отсутствие прикладного софта для специализированных предприятий. Сразу найти замену существующих импортных решений невозможно, отметили в Минцифре Татарстана. Поэтому государство предлагает различные меры поддержки и стимулирования разработки отечественных решений и перехода на российский софт. Минцифра России ведет реестр готовых решений, можно подобрать варианты решений в реестре отечественного софта.

Кроме того, часто российские решения дороже западных, не все они обладают привычной функциональностью и удобством. Однако ситуация постепенно улучшается с повышением уровня зрелости российских продуктов, подчеркнули в ведомстве.

Государство предлагает различные меры поддержки и стимулирования разработки отечественных решений и перехода на российский софт. Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Каждое из крупных предприятий Татарстана — КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Татнефть» — сегодня имеет собственные команды, либо дочерние компании с экспертизой по SAP. «Сейчас много, в том числе татарстанских компаний, оказывающих услуги по обследованию, подбору решений и внедряющих отечественные продукты, — сообщила пресс-служба Минцифры. — Компании сами анализируют рынок программных продуктов и используют лучшие практики коллег по отрасли. Уже есть полноценные отечественные решения и интеграторы, которые позволяют перевести учет с SAP на 1С».



Перевооружение на отечественные решения идет уверенно. «Если говорить о телеком и сетевом оборудовании, то доступные аналоги есть», — сообщили в Минцифре. Сейчас создаются технопарки в области радиоэлектроники, которые занимаются реверс-инжинирингом существующих решений и разрабатывают индивидуально по потребностям заказчика оборудование. В ближайшее время появятся решения по специализированному оборудованию для крупных заказчиков.

Юлия Гараева