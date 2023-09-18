SAP попрощался с Россией. Как в Татарстане импортозамещают корпоративные ИТ-системы

В сентябре немецкий поставщик промышленного софта SAP уведомил партнеров и клиентов о прекращении поддержки своих решений в России. Это не стало ошеломительной новостью для российских предприятий. В 2022 году каждая вторая компания осталась без технической поддержки из-за ухода иностранных ИТ-компаний из страны и вынуждена была вступить на тернистый путь импортозамещения. Наиболее зависимыми от иностранного ПО оказались нефтегазовая, химическая промышленность и банки. Как продвигается процесс импортозамещения в 2023 году и насколько компании готовы сегодня переходить на отечественный софт — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

Основной вызов в плане импортозамещения зарубежных технологий сегодня — отсутствие прикладного софта для специализированных предприятий. Сразу замену существующих импортных решений найти невозможно, прокомментировали в пресс-службе Минцифры Татарстана. Поэтому государство предлагает различные меры поддержки и стимулирования разработки отечественных решений и перехода на российский софт. Минцифры России ведет реестр готовых решений, можно подобрать варианты решений в реестре отечественного софта.

Другие вызовы — часто российские решения дороже западных, не все обладают привычной функциональностью и удобством. Однако ситуация постепенно улучшается с повышением уровня зрелости российских продуктов, отметили в ведомстве.

Государство предлагает различные меры поддержки и стимулирования разработки отечественных решений и перехода на российский софт. Ринат Назметдинов/ realnoevremya.ru

Каждое из крупных предприятий Татарстана — КАМАЗ, «Нижнекамскнефтехим», «Казаньоргсинтез», «Татнефть» — сегодня имеет собственные команды либо дочерние компании с экспертизой по SAP. «Сейчас много в том числе татарстанских компаний, оказывающих услуги по обследованию, подбору решений и внедряющих отечественные продукты, — прокомментировала пресс-служба Минцифры. — Компании сами анализируют рынок программных продуктов и используют лучшие практики коллег по отрасли. Уже есть полноценные отечественные решения и интеграторы, которые позволяют перевести учет с SAP на 1С».

Процесс импортозамещения, по оценкам Минцифры РТ, в 2023 году ускорился, особенно в сфере информационной безопасности и ИТ, в основном в государственных и окологосударственных компаниях. На средних и малых предприятиях пока работают на западных решениях, но и они постепенно рассматривают российские решения — как в части ИТ-инфраструктуры и средств защиты информации, так и замены информационных систем.

Перевооружение на отечественные решения идет уверенно. «Если говорить о телекоме и сетевом оборудовании, то доступные аналоги есть», — сообщили в Минцифры. Сейчас создаются технопарки в области радиоэлектроники, которые занимаются реверс-инжинирингом существующих решений и разрабатывают индивидуально по потребностям заказчика оборудование. В ближайшее время появятся решения по специализированному оборудованию для крупных заказчиков.

Перевооружение на отечественные решения идет уверенно. Олег Тихонов/ realnoevremya.ru

Импортозамещение стало вопросом выживания бизнеса

«Действительно, переход промышленных предприятий Татарстана с SAP на российские решения стартовал. Примером является, например, ПАО «Татнефть», — прокомментировала ситуацию «Реальному времени» Лилия Сахипова, коммерческий директор ICL Soft. — С другой стороны, предприятия, которые сменили владельцев и перешли в СИБУР, сейчас, наоборот, входят в корпоративные системы СИБУРа, построенные на SAP. На мой взгляд, переход не является «легкой задачей». Это сложные проектные работы, они требуют финансовых вложений, организационных изменений, привлечения технической экспертизы разных специалистов подрядчиков и самих предприятий и существенного времени».

Разница в функционале и логике работы SAP и российского ПО требует от предприятий четкого понимая — ради чего осуществляется переход и от чего придется на время «отказаться», чтобы сам переход состоялся за 2—3 года, а не за 3—5 лет.

Опросы первой половины 2022 года показывали, что потребность импортозамещения выглядела важной, но казалось, что время еще есть, говорит Сахипова. В 2023 году импортозамещение стало вопросом выживания бизнеса.

«Проектов реализуется больше, развивается разработка специализированных решений. По большому счету для компаний неотвратимость переходов очевидна, — считает она. — Теперь вопрос за российскими вендорами — стране нужны качественные программные продукты по всем направлениям: от офисных приложений до специализированных систем управления производством».

ICL Soft тоже вносит свою лепту, разрабатывая нишевые и отраслевые продукты — «ICL Автозаказы», CRM Pharma, XBRL, «АРМ Колибри» и другие. По мере готовности программного обеспечения компании будут переходить на российский системы, считает она.

«К сожалению, ряд отраслей не готовы к импортозамещению. В целом готовности российского ПО полностью заместить решения западных вендоров еще нет. Разработчикам нужно больше времени на создание новых решений и развитие уже существующих. Этот вызов сохраняется, и для ИТ-отрасли это позитивно», — говорит Сахипова.

Полный переход потребует пяти- десяти лет

«Отказаться от SAP и корпоративного западного ПО невозможно ни сегодня, ни за год. Все процессы предприятия зависимы от ИТ-инфраструктуры, смена ПО влечет серьезные организационные изменения, такой переход требует 5—10 лет. Быстрее такие изменения предприятие не переварит», — считает генеральный директор IT-компании «Бипиум» Виктор Никитин.

Однако для многих предприятий в России, и Татарстане в частности, февраль 2022 года не стал шоком.

«Многие предприятия уже после 2014 года выбрали стратегию отказа от западного ПО. Суть стратегии — перестать инвестировать в расширение применения зарубежных продуктов для новых задач предприятия, даже когда это выходит дешевле и быстрее, чем внедрение незнакомых для предприятия российских продуктов. За эти годы часть деятельности была построена на отечественном ПО», — говорит Никитин.



После 2022 года, когда пошли отказы западных вендоров предоставлять лицензии и поддержку, стало критически важно заместить западное ПО там, где оно осталось.

«Многие предприятия идут по пути замещения монолитных систем (таких как SAP) в пользу применения узкоспециализированных систем. Хороший рост получили продукты класса low-code, позволяющие на едином технологическом стеке собирать ИТ-системы под разные задачи. Это экономит время и ресурсы предприятий на апробирование, внедрение и сопровождение ИТ-систем», — привел в пример он. Никитин называет это время «годом пилотных проектов». «Предприятия проводили серии экспериментов по выбору российских платформ. Многие выбрали альтернативы и запланировали проекты по переходу на 2024 год», — рассказал эксперт.

Процесс импортозамещения идет непросто

«В Татарстане, как и по всей России, достаточно много предприятий, которые до настоящего времени продолжали работать с SAP, несмотря на риски, связанные с уходом западного производителя ПО из России. Найти замену данным решениям в краткосрочный период им будет крайне сложно, так как системы создавались годами и на них завязаны ключевые бизнес-процессы компаний, — считает руководитель отдела инфраструктурных решений Innostage Рустем Ясовеев. — Остановка бизнес-процессов в нормальных условиях недопустима, так как приведет к критическим последствиям для бизнеса».

Российским пользователям SAP нужно срочно обращаться за техподдержкой к компаниям-интеграторам и в дальнейшем задуматься о «миграции» на отечественные аналоги SAP с доработкой новыми модулями и кастомизацией под потребности компании.

Процесс импортозамещения, по словам Ясовеева, идет непросто, но положительная динамика есть. На освободившиеся ниши после ухода западных производителей вышло большое количество российских производителей, продукты которых находятся в стадии активной разработки.

«Очевидно, что функциональные возможности и надежность продуктов, созданных в кратчайшие сроки, пока уступают западным аналогам. Но решения активно пилотируются и тестируются в приближенных к реальным условиях в ИТ-инфраструктуре крупных компаний, — говорит Ясовеев. — Разработчики дорабатывают продукты на основе замечаний и предложений, а предприятия, в свою очередь, их оценивают, планируют возможность полной или частичной замены российскими аналогами, с учетом необходимости сохранения показателей ключевых бизнес-процессов».

Большинство крупных коммерческих компаний используют сложные информационные системы, базирующиеся на высокопроизводительных решениях или уникальных возможностях определенных продуктов, которые длительное время создавались и дорабатывались иностранными компаниями и обладают огромной инсталляционной базой. Поставщиками подобного ПО были, например, западные вендоры — SAP, Oracle, Microsoft и другие.



Замены SAP не существует даже на мировом рынке

«SAP — это один лидеров в технологическом сегменте комплексных ERP-систем. Создать его полноценный технологический аналог на изолированном рынке — это задача инвестиционно емкая, требующая продолжительного времени, — отмечает директор ООО «Микорд» Рамиль Габдрахманов. — Сопоставимой замены не существует даже на мировом рынке. Сегодня SAP в России используется в крупных коммерческих компаниях, в корпорациях же госсектора подобные решения начали заменять с 2014 года».

«Производственные сценарии, решаемые SAP, могут быть во многом заменены отечественными решениями. Но тем не менее так как крупный бизнес столкнулся с заменой SAP только в прошлом году, процесс замены может занять длительное время и потребовать крупных денежных вливаний», — считает он.

Сегодня российский рынок, по оценкам «Микорда», предлагает довольно много решений. Однако компании сталкиваются с тем, что разного рода бизнес-задачи приходится решать узкоспециализированными программными продуктами, что приводит к существенным затратам как на их внедрение, так и на интеграцию между собой. «Хорошими инструментами для быстрой реализации задач импортозамещения программного обеспечения могут выступать платформы быстрой разработки (low-code), позволяющие за короткое время и с существенной экономией средств заменить ушедшие из России зарубежные продукты, — говорит он. — Например, наша платформа быстрой разработки Web-BPM полноценно замещает такие зарубежные продукты, как Creatio от Terrasoft, Camunda».

«Перейти полностью на отечественное ПО — задача амбициозная, но достижимая, — считает Габдрахманов. — Если представители бизнеса, государства и разработчики будут работать совместно, преследуя глобальную цель, то в ближайшем будущем мы сможем прийти к конкретному решению».