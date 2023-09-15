В Челнах проходят съемки исторической драмы «Город Брежнев»

В Набережных Челнах проходят съемки сериала «Город Брежнев». Сегодня съемки прошли на улице команды «КАМАЗ-мастер». О старте работ было известно в августе, сообщает Chelny-biz.ru.



Члены съемочной группы пояснили, что эту локацию выбрали, поскольку она больше всего похожа на Челны 80-х годов:

— Снимаем драку, молодость героя. По сути, это флешбэки. Потом поедем дальше. У нас на самом деле много площадок. Например, у ДК «КАМАЗ».

Съемки исторической драмы по мотивам одноименного романа Шамиля Идиатуллина пройдут в Челнах, Санкт-Петербурге, Ленинградской области и Кисловодске.

Главные роли исполнят Тимур Шамсутдинов, Денис Васильев и Дарья Кукарских. В фильме задействованы актеры из Челнов Илфат Аскаров и Инсаф Фахретдинов.

Экранизацией занимается компания «Триикс медиа» по заказу телеканала НТВ. Действие произведения разворачивается в городе Брежневе — современных Набережных Челнах, где 14-летний Артур растет и формируется в окружении подростковых банд и преступных группировок Татарской АССР в 80-х годах. «Реальное время» уже беседовало с автором книги о его видении экранизации. О деталях фильма и сроках реализации проекта изданию в эксклюзивном интервью рассказал автор идеи и сценарист, сооснователь группы «Кино» Алексей Рыбин.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко