В Татарстане замедлилась годовая инфляция в сфере общепита

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

В Татарстане в конце лета зафиксировали замедление роста цен на общественное питание в годовом выражении. Инфляция в этой сфере в августе 2023 года составила 4,77% после 4,91% в июле, следует из информации, опубликованной отделением Банка России — Нацбанка по республике Волго-Вятского ГУ Центрального банка на основе данных Росстата.

До этого на протяжении двух месяцев годовой рост цен на общественное питание в Татарстане ускорялся. В июне 2023 года он составил 4,87% в годовом выражении после 4,72% в мае. В июле показатель достиг 4,91%.

В январе годовая инфляция в сфере общепита в республике оценивалась в 12,7%, в феврале — в 12,78%, в марте — в 9,48%, в апреле — в 6,38%.

realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, за январь — июль 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 37,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 20,2%.



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Татьяна Демина