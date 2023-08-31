Оборот заведений общепита Татарстана вырос на 20,2%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

За январь — июль 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане составил 37,2 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года он вырос на 20,2%.

Среди 14 регионов Приволжского федерального округа Татарстан по обороту заведений общепита занимает первое место. На второй строчке Самарская область — почти 26,3 млрд рублей, на третьей — Нижегородская область (21,7 млрд рублей).

Оборот баров, кафе и ресторанов вырос во всех регионах ПФО. Заметнее всего он увеличился по сравнению с январем — июлем прошлого года в Самарской области (+23,3%) и в Пензенской области (+23,2%). Татарстан по приросту занимает третье место в округе.

Минимально за семь месяцев среди регионов ПФО оборот заведений общепита вырос в Удмуртии — на 1,2%. Он составил 9,86 млрд рублей.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В целом в Приволжском федеральном округе оборот баров, кафе и ресторанов за январь — июль 2023 года оценивается в 198,46 млрд рублей. Это на 14% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года, следует из данных Росстата.

Напомним, по итогам первого полугодия 2023 года оборот баров, кафе и ресторанов в Татарстане оценивался в 32 млрд рублей. По сравнению с январем — июнем прошлого года он вырос на 20,6%.



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Татьяна Демина