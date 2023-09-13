Судебные приставы Татарстана взыскали свыше 700 млн рублей алиментов с начала года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Татарстанские судебные приставы с начала 2023 года взыскали порядка 701 млн рублей алиментов с должников. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по республике.

По данным ведомства, это на 259 млн рублей больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда с должников удалось взыскать порядка 442 млн рублей.

— Родители после развода вправе самостоятельно заключить соглашение о содержании детей и определить удобный порядок. Такое соглашение должно быть удостоверено нотариально. В случае если родители не предоставляют содержание своим детям, алименты на их содержание взыскиваются в судебном порядке, — напомнили в ГУ ФССП России по Татарстану.

realnoevremya.ru/Илья Репин (архив)

Напомним, в Казани в 2022 году судебные приставы смогли взыскать 224,5 млн рублей по алиментным платежам. По сравнению с предыдущим годом эта сумма выросла на 80 миллионов.

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Айрат Назипов