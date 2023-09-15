Новости происшествий

22:23 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

В Казани эвакуировали филиал «Вкусно — и точка»

13:47, 15.09.2023
В Казани эвакуировали филиал «Вкусно — и точка»
Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», филиал сети быстрого питания «Вкусно — и точка» на улице Вахитова в Казани эвакуировали. Посетители и работники заведения ожидают на улице.

По данным «Реального времени», причиной эвакуации стал неизвестный предмет, который оставили внутри здания. Сейчас на месте работают сотрудники Росгвардии, которые заблокировали въезды на парковку и вход в торговый зал.

Ожидается прибытие кинологов.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Обновлено в 14.30.

Тревога оказалась ложной. Один из посетителей забыл в заведении свою сумку. После тщательной проверки заведение возобновило работу.

18 августа эвакуации прошли в трех торговых центрах столицы Татарстана — «Южный», «Кольцо» и «Тандем». Людей также вывели на улицу и не пускали внутрь.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Айрат Назипов, Ирина Плотникова
Происшествия Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также