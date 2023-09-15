В Казани эвакуировали филиал «Вкусно — и точка»

Фото: realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Как стало известно «Реальному времени», филиал сети быстрого питания «Вкусно — и точка» на улице Вахитова в Казани эвакуировали. Посетители и работники заведения ожидают на улице.

По данным «Реального времени», причиной эвакуации стал неизвестный предмет, который оставили внутри здания. Сейчас на месте работают сотрудники Росгвардии, которые заблокировали въезды на парковку и вход в торговый зал.

Ожидается прибытие кинологов.

realnoevremya.ru/Ирина Плотникова

Обновлено в 14.30.

Тревога оказалась ложной. Один из посетителей забыл в заведении свою сумку. После тщательной проверки заведение возобновило работу.

18 августа эвакуации прошли в трех торговых центрах столицы Татарстана — «Южный», «Кольцо» и «Тандем». Людей также вывели на улицу и не пускали внутрь.

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Айрат Назипов, Ирина Плотникова