В Казани эвакуировали ТЦ «Южный»
В торговом центре «Южный» в Казани прошла эвакуация — посетителей вывели на улицу, сообщил «Реальному времени» очевидец.
У входа в ТЦ стоят две полицейские машины. Людей не пускают внутрь.
Пользователи соцсетей сообщают, что эвакуации практически одномоментно прошли в еще двух казанских ТЦ — «Кольцо» и «Тандем».
В конце июля в Казани эвакуировали здание, где находится аквапарк и MazaPark, на улице Мазита Гафури.
Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».
комментарии