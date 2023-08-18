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В Казани эвакуировали ТЦ «Южный»

17:50, 18.08.2023 1
В Казани эвакуировали ТЦ «Южный»
Фото: realnoevremya.ru/Айрат Назипов

В торговом центре «Южный» в Казани прошла эвакуация — посетителей вывели на улицу, сообщил «Реальному времени» очевидец.

У входа в ТЦ стоят две полицейские машины. Людей не пускают внутрь.

Пользователи соцсетей сообщают, что эвакуации практически одномоментно прошли в еще двух казанских ТЦ — «Кольцо» и «Тандем».

В конце июля в Казани эвакуировали здание, где находится аквапарк и MazaPark, на улице Мазита Гафури.

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Маргарита Головатенко
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