За 10 лет действия программы по добровольному переселению в Татарстан переехали 3,6 тысячи соотечественников

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Сотрудники УВМ МВД Татарстана продолжают оказывать содействие участникам Государственной программы по добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом. В пресс-службе ведомства рассказали о двух семьях, переехавших в Казань.

Семья Арабовых переместилась в столицу Татарстана из Таджикистана 2 года назад. Город был выбран неспроста: глава семейства, кандидат физико-математических наук, планировал заниматься научной работой в КФУ. Сейчас Муллошараф Курбонович является старшим преподавателем кафедры анализа данных и технологий программирования Института вычислительной математики и информационных технологий.

Выбор Александра Курцева, приехавшего из Узбекистана, пал на Казань из-за ее образовательных возможностей. В столице Татарстана он в течение 2 лет проходил ординатуру и сейчас является сотрудником Тетюшской ЦРБ. В Тетюшах Александр женился, у пары есть дети.

Программа по оказанию содействия добровольному переселению действует в Татарстане на протяжении 10 лет. За это время в республику переехали 3,6 тысячи соотечественников.

В то же время поток мигрантов в Татарстан за полгода сократился на четверть. За январь — июнь 2023 года на миграционный учет поставили 114 181 иностранного гражданина и лиц без гражданства. Это на 25% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.



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Галия Гарифуллина