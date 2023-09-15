Надземный пешеходный переход на улице Сахарова в Казани планируют отремонтировать в ближайшее время

Казанцы пожаловались в мэрию на состояние надземного пешеходного перехода, который соединяет проспект Победы и улицу Сахарова. В соцсетях попросили исполком заняться его ремонтом.

— В прошлом году переход замазали цементными раствором, который через неделю начал слетать. Сейчас от него в некоторых местах совсем ничего не осталось, особенно, когда спускаешься в сторону «Меги», уже спотыкаешься о железные края лестницы, — написала местная жительница.

В мэрии подчеркнули, что в ближайшее время на этом месте проведут ремонт.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

— Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, на этом надземном пешеходном переходе будет произведен ремонт ступеней ориентировочно в сентябре—октябре, — сообщили в мэрии.

В июне казанский исполком планировал привести в порядок сразу 23 искусственных сооружения в городе. На ремонтные работы хотели выделить 4,9 млн рублей. Но позднее контракт заключили на 4 млн рублей.

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Айрат Назипов