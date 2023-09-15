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Надземный пешеходный переход на улице Сахарова в Казани планируют отремонтировать в ближайшее время

08:32, 15.09.2023 2
Надземный пешеходный переход на улице Сахарова в Казани планируют отремонтировать в ближайшее время
Фото: скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

Казанцы пожаловались в мэрию на состояние надземного пешеходного перехода, который соединяет проспект Победы и улицу Сахарова. В соцсетях попросили исполком заняться его ремонтом.

— В прошлом году переход замазали цементными раствором, который через неделю начал слетать. Сейчас от него в некоторых местах совсем ничего не осталось, особенно, когда спускаешься в сторону «Меги», уже спотыкаешься о железные края лестницы, — написала местная жительница.

В мэрии подчеркнули, что в ближайшее время на этом месте проведут ремонт.

скриншот realnoevremya.ru из google.ru/maps

— Как сообщает Комитет внешнего благоустройства, на этом надземном пешеходном переходе будет произведен ремонт ступеней ориентировочно в сентябре—октябре, — сообщили в мэрии.

В июне казанский исполком планировал привести в порядок сразу 23 искусственных сооружения в городе. На ремонтные работы хотели выделить 4,9 млн рублей. Но позднее контракт заключили на 4 млн рублей.

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Айрат Назипов
ОбществоИнфраструктураВласть Татарстан

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 09:31
    Когда торчат железные края ступенек это смертельно опасно. Уже были случаи когда люди спотыкались и падали ломая себе руки ноги голову. Был и смертельный случай. Надо устанавливать ступеньки другие, монолитные из цельного камня .
    И надо в конструкции всех переходов Казани внести изменения по вентиляции, летом в переходах парилка.
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  • Анонимно 15:40
    Все переходы через проспект Победы спроектированы бездумно. Нужно было пешеходную часть проводить над местным проездом, а не перед местным проездом делать сходы-подъемы наверх. Нужно будет расширить проезжую часть - а никак не получится мешает переход. Кроме того, пешеходам было бы безопаснее. Но кто во власти думает о пешеходах? У начальства ведь персональные авто им ходить не нужно! Возле Тектоника и РифЭля выходы нужно было расположить на верхнюю часть местного проезда ближе к постройкам, а не к остановке автобуса, к остановке должна вести обычная уличная лестница. А относительно перехода у Мегги - перейти проспект Победы еще можно по переходу. А как перейти в поперечном направлении улицу?
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