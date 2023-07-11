Ремонт пешеходных переходов и моста через Булак в Казани подешевел на 17,5%

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Ремонт 23 искусственных сооружений в Казани, в числе которых мост через Булак по ул. Парижской Коммуны, а также надземные и подземные пешеходные переходы, подешевел на 17,5%. Контракт при начальной цене 4,9 млн рублей заключили на 4,07 млн.

В тендере, объявленном Комитетом внешнего благоустройства Казани, участвовали три конкурсанта. Они оценили свои услуги в 3,94 млн, 4,098 млн и 4,073 млн рублей.

Контракт заключили с казанским МУП «Городские мосты». По документу оно обязуется привлечь к его исполнению субподрядчиков или соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций.

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В списке помимо мостов через Булак и реку Сухую по ул. Песочной подземные пешеходные переходы:

по Горьковскому шоссе ПК67-23 (Лебяжье);

на перекрестке ул. Шоссейной — ул. Ягодинской, БКК3;

по ул. Коммунаров, БКК4;

по ул. Ташаяк (у Кремля);

на перекрестке проспекта Ямашева — ул. Короленко;

на перекрестке проспекта Ямашева — ул. Фатыха Амирхана;

в районе ДК химиков», БКК;

на перекрестке ул. Декабристов — ул. Восстания;

по ул. Шмидта;

по ул. Саид-Галеева;

по ул. Повстанческой, БКК5;

на площади Тукая.

В списке также надземные пешеходные переходы:

по ЮВМ в районе торгового дома «Риф-Эль» по Ак. Арбузова;

по ул. Амирхана — ул. Лаврентьева;

по ул. Амирхана — ул. Четаева;

по ул. Баки Урманче;

у Танкового кольца (напротив ж.м. «Первомайский»).

Отремонтируют также две транспортные развязки: проспект Победы — ул. Сахарова и на пересечении проспекта Победы — Оренбургского тракта, а также два путепровода — по ул. Ново-Давлекеевской и по проспекту Ямашева — проспекту Ибрагимова.

Напомним, все работы на перечисленных объектах планируется провести до конца сезона дорожно-строительных работ, то есть до 1 ноября. Они не предполагают каких-либо глобальных мероприятий и реконструкций — лишь небольшой ремонт, в том числе покраску перил, ремонт ступеней, плитки, ливневых решеток, замену настила и поврежденных секций шумозащитных экранов.



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Татьяна Демина